10 правил общения с друзьями ( с ровесниками) по обществознанию задали.

Гость: Гость:

1) быть приветливым, добрым, веселым. 2) стараться, чтобы твоему окружению было приятно общаться с тобой 3) делиться новостями(успехами/невзгодами) со своими друзьями, оказывать им поддержку 4) уверенность в друг друге и доверие 5) помогать в случае беды 6) не стоит навязываться, понимать, что помимо тебя у твоего друга есть другие увлечения/друзья, то есть не ограничивать права и выбор твоего друга 7) стоит быть вежливым 8) не высмеивать/унижать своего друга 9) уважать мнение своего собеседника, не стоит быть высокомерным 10) проявлять воспитанность