Вычислите объём гидроген сульфида,который образуется из водорода объемом 44,8 л(н.у.)и достаточного количества серы!Ребята,срочно надо.
Химия
Вычислите объём гидроген сульфида,который образуется из водорода объемом 44,8 л(н.у.)и достаточного количества серы!Ребята,срочно надо.
Ответ(ы):
Гость:
44,8л V-? H2+S=H2S 22,4л 22,4л V(H2S)=44,8*22,4/22,4=44,8(л) Ответ: 44,8л
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