Проверочное слово к слову поверье буква о
Русский язык
Проверочное слово к слову поверье буква о
Ответ(ы):
Гость:
"по" это приставка , а приставки "па" нету.
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