Проверочное слово к слову поверье буква о

Русский язык
Проверочное слово к слову поверье буква о
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
"по" это приставка , а приставки "па" нету.
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