Как правильно пишется: О восстановленном евангелии или евангелие?
Русский язык
Как правильно пишется: О восстановленном евангелии или евангелие?
Ответ(ы):
Гость:
О восстановленном евангелии - это существительное на - ие, которое в предложном падеже склоняется по типу 3-го склонения
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