Переводите текст алмачуар на русский

Гость: Гость:

Лето прошло, за ним и осень. Наступило время дождей и слякоти. Как-то накануне Покрова дня я проснулся раньше. обычного, но поленился встать. Откуда-то доносились торопливые голоса людей. Вдруг отчего-то тревожно стало биться сердце. Я прислушался. Отец с матерью шепчутся за занавеской. В их голосах тревога - то ли боятся чего-то, то ли горюют. Что они хотят утаить? Ничего не понимаю. - Ты постарайся, чтобы он ничего не узнал! - сказал отец и, перекинув через плечо аркан, который держал в руке, быстро вышел. Я испугался еще больше. - Что случилось, мама, что случилось? - спрашиваю я, уцепившись за ее подол. - Ничего не случилось, ничего, сынок... Тебе еще рано вставать, полежи. Сейчас я затоплю печь, испеку блинов... Как самовар закипит, разбужу тебя к горячим блинам. Душа моя не успокоилась. Хоть я и лег, но сон уже не приходил... Мать осталась что-то жарить у печки, а я кое-как оделся и вышел на улицу. Навстречу шел Апуш: - Эх, брат! Счастливый ты - жив остался. Я был ошарашен: - Что? Что случилось? Кто жив? У Апуша глаза полезли на лоб. - Эх ты, куриная голова! Ничего не знаешь? Сегодня на гору явилась целая стая волков. Четырех жеребят удушили и выпили кровь... Твой Чубарый жив остался, только поранили слегка... В голову что-то ударило, язык отнялся, я застыл на месте и не мог вымолвить ни слова. А Апуш говорит: - Глупый, чего стоишь? Беги скорее! Вон их везут, - и показал вниз, в сторону моста. И правда, с той стороны люди гнали большой табун лошадей. Не помня себя, я помчался туда. Что это? В большую телегу запряжен наш саврасый конь, к оглобле привязана гнедо-чалая кобыла. Она беспрерывно ржет, хочет вырваться и уйти куда-то. Рядом с телегой отец... Когда я подошел ближе, то увидел картину еще печальнее: мой Чубарый лежал на телеге со связанными ногами. - Что это такое?! -Я растерялся. Окаменел. - Папа, неуже ли и нашего жеребенка загрызли?.. -И я громко зарыдал. Отец ласково взял меня за руку: - Не плачь, Закир... Четырех жеребят загрызли. Чубарый наш жив. Только укусили заднюю ногу... Чтобы остановить кровь, мы перевязали ему рану и положили на телегу.