Переводите вопросы на английский. 1)из чего в древности делали посуду? 2) что подают на стол в начале? 3)какая национальная еда у казахов? 4) какие кухни включает казахская? 5) появились ли различия старой кухни от новой?

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Переводите вопросы на английский. 1)из чего в древности делали посуду? 2) что подают на стол в начале? 3)какая национальная еда у казахов? 4) какие кухни включает казахская? 5) появились ли различия старой кухни от новой?

Автор: Гость