Переводите вопросы на английский. 1)из чего в древности делали посуду? 2) что подают на стол в начале? 3)какая национальная еда у казахов? 4) какие кухни включает казахская? 5) появились ли различия старой кухни от новой?

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Переводите вопросы на английский. 1)из чего в древности делали посуду? 2) что подают на стол в начале? 3)какая национальная еда у казахов? 4) какие кухни включает казахская? 5) появились ли различия старой кухни от новой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)what in ancient times was doing the dishes? 2) what is served at the table in the beginning? 3)what is the national food of the Kazakhs? 4) what cuisine concludes Kazakh? 5) were there any differences from the old food new?
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