Периметр квадрата равен 120см. Найди его площадь (напишите формулу и ответ). Укажи р??змеры хотя бы 2 прямоугольников,имеющих такую же площадь. Сравни их перимето с периметром квадрата
Математика
Периметр квадрата равен 120см. Найди его площадь (напишите формулу и ответ). Укажи р??змеры хотя бы 2 прямоугольников,имеющих такую же площадь. Сравни их перимето с периметром квадрата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120:4=30см 30*30=900см 90*10 45*20
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