Периметр квадрата равен 120см. Найди его площадь (напишите формулу и ответ). Укажи р??змеры хотя бы 2 прямоугольников,имеющих такую же площадь. Сравни их перимето с периметром квадрата

Математика

Периметр квадрата равен 120см. Найди его площадь (напишите формулу и ответ). Укажи р??змеры хотя бы 2 прямоугольников,имеющих такую же площадь. Сравни их перимето с периметром квадрата

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