Периметр прямоугольника 40 см. А ширина в 3 раза меньше его длины. Найти площадь пря??оугольника.

Математика

Периметр прямоугольника 40 см. А ширина в 3 раза меньше его длины. Найти площадь пря??оугольника.

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