Периметр прямоугольника 40 см. А ширина в 3 раза меньше его длины. Найти площадь пря??оугольника.

Математика
Периметр прямоугольника 40 см. А ширина в 3 раза меньше его длины. Найти площадь пря??оугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - ширина прямоугольника 3х - длина прямоугольника , из условия задачи имеем : (х + 3х) * 2 = 40 8х = 40  х = 40/8 х = 5 см - ширина прямоугольника  3х = 3 * 5 = 15 см - длина прямоугольника Площадь прямоугольника равна : 15 * 5 = 75 см2 
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