Помогите придумать ТОЛЬКО начало для сочинения. Согласны ли вы с утверждением, чт?? только вера в добро и чуда является единственной опорой духовному миру человека. прошуу
Русский язык
Помогите придумать ТОЛЬКО начало для сочинения. Согласны ли вы с утверждением, чт?? только вера в добро и чуда является единственной опорой духовному миру человека. прошуу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, я согласна с данным утверждением.
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