Помогите придумать ТОЛЬКО начало для сочинения. Согласны ли вы с утверждением, чт?? только вера в добро и чуда является единственной опорой духовному миру человека. прошуу

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Помогите придумать ТОЛЬКО начало для сочинения. Согласны ли вы с утверждением, чт?? только вера в добро и чуда является единственной опорой духовному миру человека. прошуу

Автор: Гость