Периметр прямоугольника равен 13 см две его стороны равны между собой а третья сто??она 3 см найди длину двух равных сторон треугольника

Математика
Периметр прямоугольника равен 13 см две его стороны равны между собой а третья сто??она 3 см найди длину двух равных сторон треугольника
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13-3=10  10:2=5  ответ 5,5,3
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