Периметр прямоугольника равен 13 см две его стороны равны между собой а третья сто??она 3 см найди длину двух равных сторон треугольника

Математика

Периметр прямоугольника равен 13 см две его стороны равны между собой а третья сто??она 3 см найди длину двух равных сторон треугольника

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