Периметр прямоугольника равен 1дм 8см, а ширина3см. какова его плошадь если можно р??пешите ришение
Математика
Периметр прямоугольника равен 1дм 8см, а ширина3см. какова его плошадь если можно р??пешите ришение
Ответ(ы):
Гость:
1дм 8 см =18см 18 см - 3*2=12 122=6 S=6*3=18 площадь + 18
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