Периметр прямоугольника равен 1дм 8см, а ширина3см. какова его плошадь если можно р??пешите ришение

Математика

Периметр прямоугольника равен 1дм 8см, а ширина3см. какова его плошадь если можно р??пешите ришение

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