Периметр прямоугольника равна 1 дециметров 8 сантиметров ширина 3 сантиметров Как??ва его площадь
Математика
Периметр прямоугольника равна 1 дециметров 8 сантиметров ширина 3 сантиметров Как??ва его площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Короче 1 децеметр 8 сантиметров превращаем в 108 см потом мы от 108-3 = 105 площадь равна 105*3=315 ответ:315
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