Периметр равнобедренного треугольника равен 90 см. найти стороны треугольника, ес??и оснлвание в 4 раза меньше боковой стороны

Алгебра
Периметр равнобедренного треугольника равен 90 см. найти стороны треугольника, ес??и оснлвание в 4 раза меньше боковой стороны
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Гость:
тут легкое задание))))
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