Помогите пожалуйста написать сочинение по русск.яз. "город без орфографии". Очень ??адо(

Гость: Гость:

Если у нас в Мире не существовала орфографии, о весь наш народ не смог бы общаться с друг другом. Орфографию мы изучаем на русском языке и это тоже большой + если бы не было орфографии, то и русского языка бы просто не существовало(в плане школьного предмета). В разделе орфография мы изучаем разные правила написания текста или предложения ну а дальше добавь еще и все