ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ.ПОЖАЛУЙСТА!!!!!СРОЧНО!!!!! Шар пересечен плоскостью. Длина окружности полученного сечения составляет 3/5 ( обыкновенная дробь) длины окружности большого круга шара. Расстояние от центра шара до секущей плоскост...

Геометрия
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ.ПОЖАЛУЙСТА!!!!!СРОЧНО!!!!! Шар пересечен плоскостью. Длина окружности полученного сечения составляет 3/5 ( обыкновенная дробь) длины окружности большого круга шара. Расстояние от центра шара до секущей плоскости равно 24 см. Вычислите длину радиуса шара. ответ (30 см)
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