Периметр ромба дорівнює 20 см . Знайдіть відстань між протилежними сторонами ромба , якщо одна з його діагоналей утворює зі стороною ромба кут 75

Гость: Гость:

Усі сторони ромба рівні тоді одна сторона=204=5.Діагоналі ромба -бісектриси його кутів тоді два протилежні кути ромба=75*2*2=300.Тоді два інші кути по 30. Площа ромба = sinкута*на прилеглі сторони=sin30*8*8=32.За ыншою формулою площа = сторона*напроведену висоту 32=8*х. Х=4 висота 4