Помогите пожалуйста выполнить действие примеров б) в) И сократить дробь на 2 и 3 ф??то
Алгебра
Помогите пожалуйста выполнить действие примеров б) в) И сократить дробь на 2 и 3 ф??то
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A/b(a-1):a/(a-1)(a+1)=a/b(a-1)*(a-1)(a+1)/a=(a+1)/b -25Q/b²c^5:(-15Q²)/b^5c³=(25Q*b^5c³)/(15Q*b²c^5)=5b³/3b²Q (x²+x-6)/(x²+6x+9)=(x+3)(x-2)/(x+3)²=(x-2)/(x+3) x²+x-6=0 x1+x2=-1 U x1*x2=-6⇒x1=-3 U x2=2 (a²-14ab+49b²)/(49b²-7ab)=(7b-a)²/7b(7b-a)=(7b-a)/7b
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