Периметр треугольника АБС равен 62 см. ВС = 17 см, АВ= СА. НАЙДИТЕ длину стороны АВ
Математика
Периметр треугольника АБС равен 62 см. ВС = 17 см, АВ= СА. НАЙДИТЕ длину стороны АВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ав+са=62-17=45 см ав=45:2=22,5 см ответ:22,5 см
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