Периметр треугольника АВС равен 280мм .Сторона АВ больше стороны ВС на 2 см ,а сторона АС меньше стороны АВ на 30 мм .Найдите площадб квпдрата со стороной ВС.Ответ запишите в см2

Математика

Периметр треугольника АВС равен 280мм .Сторона АВ больше стороны ВС на 2 см ,а сторона АС меньше стороны АВ на 30 мм .Найдите площадб квпдрата со стороной ВС.Ответ запишите в см2

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