Периметр треугольника АВС равен 280мм .Сторона АВ больше стороны ВС на 2 см ,а сторона АС меньше стороны АВ на 30 мм .Найдите площадб квпдрата со стороной ВС.Ответ запишите в см2
Математика
Периметр треугольника АВС равен 280мм .Сторона АВ больше стороны ВС на 2 см ,а сторона АС меньше стороны АВ на 30 мм .Найдите площадб квпдрата со стороной ВС.Ответ запишите в см2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P = АВ+ВС+АС = 28 см АВ = ВС + 2см АС = АВ - 3 см = ВС + 2 - 3 = ВС - 1 Р = ВС + 2 + ВС + ВС - 1 3*ВС +1 = 28 3*ВС = 27 ВС = 9 Площадь квадрата со стороной ВС = ВС² = 9² = 81 см². Ответ: 81 см².
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