Первая мировая война 1914-1918 таблица западный фронт и восточный

История
Первая мировая война 1914-1918 таблица западный фронт и восточный
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу подсказать только основные сражения, а это именно: 1914.08.02 - Германия оккупирует Люксембург и требует от Бельгии пропустить свои войска. 1914.08.02 - Россия вторгается в Восточную Пруссию 1914.08.17 - Началась Восточно-Прусская операция. 1914.08.22 - Сражения при Намюре и Монсе 1914.08.23 - Победа России при Франкенау в Восточной Пруссии. 1914.09.08 - Львовское сражение. Русские войска занимают Львов, четвертый по величине город Австро-Венгрии. 1914.09.27 - Русские войска переходят Карпаты и вторгаются в Венгрию.

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