Первая мировая война 1914-1918 таблица западный фронт и восточный

Гость: Гость:

Могу подсказать только основные сражения, а это именно: 1914.08.02 - Германия оккупирует Люксембург и требует от Бельгии пропустить свои войска. 1914.08.02 - Россия вторгается в Восточную Пруссию 1914.08.17 - Началась Восточно-Прусская операция. 1914.08.22 - Сражения при Намюре и Монсе 1914.08.23 - Победа России при Франкенау в Восточной Пруссии. 1914.09.08 - Львовское сражение. Русские войска занимают Львов, четвертый по величине город Австро-Венгрии. 1914.09.27 - Русские войска переходят Карпаты и вторгаются в Венгрию.