Первое число больше второго на 10 найдите эти числа ,если их произведений 56.
Алгебра
Первое число больше второго на 10 найдите эти числа ,если их произведений 56.
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