Первое число больше второго на 7/10.их сумма равна 3 7/10.найдите эти числа
Математика
Первое число больше второго на 7/10.их сумма равна 3 7/10.найдите эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Короче уравнение составляешь: x одно число x+ 7/10 другое x+x+7/10=3 7/10 x=1.5 одно число другое число 1,5+0,7=2,2 Ответ: 1,5 и 2,2
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