Формула оксида элемента эо и его молекулярная масса 223 то молекулярная масса соот??етствующее сульфата элемента

Химия
Формула оксида элемента эо и его молекулярная масса 223 то молекулярная масса соот??етствующее сульфата элемента
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЭО -> элемент имеет валентность II Сульфат Э -> ЭSO4 M(ЭSO4)= Mr(Э) + Mr(S) + Mr(O)*4=223 X+ 32+ 64= 223 X= 223-64-32=127 -> Э Te
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