Цифры могут повторятся и их может быть несколько под одной буквой! а)митохондрии б)рибосомы в)жгутики г)лизосомы д)ядро е)цитоплазма ж)хлоропласты з)эндоплазматическая сеть 1)органоид, в котором расщепляются белки, угл...

Биология

Цифры могут повторятся и их может быть несколько под одной буквой! а)митохондрии б)рибосомы в)жгутики г)лизосомы д)ядро е)цитоплазма ж)хлоропласты з)эндоплазматическая сеть 1)органоид, в котором расщепляются белки, углеводы, липиды 2)органоид с двумя мембранами 3)внутрен. мембрана образует кристы 4)имеет немембранное строение 5)где находится ДНК у животных 6)синтезирует клеточные белки 7)содержат хлорофилл 8)содержит ядрышко

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