Реферат, набранный на компьютере. содержит 12 страниц. Половина из этих страниц набрана так, что на каждой странице 48 строк, в каждой строке 64 символа. другая половина реферата такова, что на каждой странице 24 строки, в кажд...
Информатика
Реферат, набранный на компьютере. содержит 12 страниц. Половина из этих страниц набрана так, что на каждой странице 48 строк, в каждой строке 64 символа. другая половина реферата такова, что на каждой странице 24 строки, в каждой строке 64 символа. для кодирования символов используется кодировка Unicode, при которой каждый символ кодируется 16 битами. определите информационный объем реферата. пожалуйста с решением:) ответ 54 Кбайта В степенях например 2 во 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть каждый символ кодируется 16 битами, что составляет 16/8=2 байта. Тогда каждая из первой половины страниц потребует для кодирования 2×64×48 = 2¹×2⁶×(3×2⁴) = 3×2×2¹⁰ байт = 6 Кбайт, а все эти страницы займут 6×6=36 Кбайт Каждая из второй половины страниц потребует для кодирования 2×64×24 = 2¹×2⁶×(3×2³) = 3×2¹⁰ байт = 3 Кбайт, а все эти страницы займут 6×3=18 Кбайт. Информационный объем реферата составит 36+18 = 54 Кбайта
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