Реферат, набранный на компьютере. содержит 12 страниц. Половина из этих страниц набрана так, что на каждой странице 48 строк, в каждой строке 64 символа. другая половина реферата такова, что на каждой странице 24 строки, в кажд...

Информатика

Реферат, набранный на компьютере. содержит 12 страниц. Половина из этих страниц набрана так, что на каждой странице 48 строк, в каждой строке 64 символа. другая половина реферата такова, что на каждой странице 24 строки, в каждой строке 64 символа. для кодирования символов используется кодировка Unicode, при которой каждый символ кодируется 16 битами. определите информационный объем реферата. пожалуйста с решением:) ответ 54 Кбайта В степенях например 2 во 2

Автор: Гость