Мини сочинение как я однажды..

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Мини сочинение как я однажды..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вечер. Я стою на остановке и жду автобус. Это было очень страшно, ведь меня впервые отпустили без присмотра к бабушке в 7 часов вечера. И вот он - автобус. Я очень аккуратно запрыгнул на ступеньку и сел на место. Я расплатился с кондуктором и ехал. Вот моя остановка. Я вышел и быстро побежал до дома, ведь уже 7:30! Я дома. И с гордостью разлетаются и иду заниматься своими делами.
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