Мини сочинение как я однажды..

Гость: Гость:

Вечер. Я стою на остановке и жду автобус. Это было очень страшно, ведь меня впервые отпустили без присмотра к бабушке в 7 часов вечера. И вот он - автобус. Я очень аккуратно запрыгнул на ступеньку и сел на место. Я расплатился с кондуктором и ехал. Вот моя остановка. Я вышел и быстро побежал до дома, ведь уже 7:30! Я дома. И с гордостью разлетаются и иду заниматься своими делами.