Используя распределения свойством умножения раскройте скобки : 17(х×5) 2) 4(х-3) ) 8 (у+9) 6(7+у) 12(8+х) 9(2-у) 16(2+m) 25(2+m ) 20(6+m)
Математика
Используя распределения свойством умножения раскройте скобки : 17(х×5) 2) 4(х-3) ) 8 (у+9) 6(7+у) 12(8+х) 9(2-у) 16(2+m) 25(2+m ) 20(6+m)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17(x*5)=17x*85 4(x-3)=4x-12 8(y+9)=8y+72 6(7+y)=42+6y 12(8+x)=96+12x 9(2-y)=18-9y 16(2+m)=32+16m 25(2+m)=50+25m 20(6+m)=120+20m
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