5/6*√1,44=? 4/7*√49=? 2√6=? 5√7=? 16/√7-23=? Помогите пожалуйста
Алгебра
5/6*√1,44=? 4/7*√49=? 2√6=? 5√7=? 16/√7-23=? Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
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1) 1 2)4 3)4.90 4)13.23 5)-16.95
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