5/6*√1,44=? 4/7*√49=? 2√6=? 5√7=? 16/√7-23=? Помогите пожалуйста

Алгебра
5/6*√1,44=? 4/7*√49=? 2√6=? 5√7=? 16/√7-23=? Помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 2)4 3)4.90 4)13.23 5)-16.95
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Слово "в сущности" к какой группе вводных слов относится?
Ответить
Биология
Цифры могут повторятся и их может быть несколько под одной буквой! а)митохондрии б)рибосомы в)жгутики г)лизосомы д)ядро е)цитоплазма ...
Ответить
География
Как определить азимут с помощью транспортира? ПОЖАЛУЙСТА,ОЧЕНЬ СРОЧНО!НАПИШИТЕ С ОБЪЯСНЕНИЕМ!!!!
Ответить
Информатика
Реферат, набранный на компьютере. содержит 12 страниц. Половина из этих страниц набрана так, что на каждой странице 48 строк, в каждой строке 64 си...
Ответить
Математика
Класс построили в колонну по 4 человека в ряд. Получилось 8 полных и 1 неполный ряд из 3 человек. Сколько человек в классе?
Ответить