Слово "в сущности" к какой группе вводных слов относится?

Русский язык
Слово "в сущности" к какой группе вводных слов относится?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вводные слова (сочетания), выражающие оценку говорящим, степени достоверности сообщаемого — уверенность, предположение, возможность, неуверенность и т. п.
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