Слово "в сущности" к какой группе вводных слов относится?
Русский язык
Слово "в сущности" к какой группе вводных слов относится?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вводные слова (сочетания), выражающие оценку говорящим, степени достоверности сообщаемого — уверенность, предположение, возможность, неуверенность и т. п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Цифры могут повторятся и их может быть несколько под одной буквой! а)митохондрии б)рибосомы в)жгутики г)лизосомы д)ядро е)цитоплазма ...
География
Информатика
Реферат, набранный на компьютере. содержит 12 страниц. Половина из этих страниц набрана так, что на каждой странице 48 строк, в каждой строке 64 си...
Математика
Класс построили в колонну по 4 человека в ряд. Получилось 8 полных и 1 неполный ряд из 3 человек. Сколько человек в классе?