Разбор слова сохранила и радостными
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Разбор слова сохранила и радостными
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Со-приставка,хран-корень,ил-суффикс,а-окончание рад-корень,ост-суффикс,н-суффикс,ы-окончание,ми-окончание
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