Первое число равно 3 3\7, а второе в 3,5 раз больше ,чем первое. найдите значение суммы второго числа и 6.

Математика
Первое число равно 3 3\7, а второе в 3,5 раз больше ,чем первое. найдите значение суммы второго числа и 6.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 3/7=24/7 3.5=3 1/2=7/2 24/7*7/2=168/14=12(второе число) 12+6=18(значение суммы)
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