Первое число равно 3 3\7, а второе в 3,5 раз больше ,чем первое. найдите значение суммы второго числа и 6.

Математика

Первое число равно 3 3\7, а второе в 3,5 раз больше ,чем первое. найдите значение суммы второго числа и 6.

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