СРОЧНО! С ОБЪЯСНЕНИЕМ! (99 БАЛЛОВ РЕШИВШЕМУ) Определите массу вещества, полученно??о при окислении железа массой 56 г содержащего 5% примесей хлором объемом 2,24л, если выход продукта составляет 98% от теоретически возможного.

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Сначала находим из процентнов кол-во примесей в Fe, так как они не реагируют с хлором и вычитаем их из 56 грамм. 56г — 100% икс - 5% икс равен 2.8 грамм его вычитаем из 56 и. 56-2.8=53.2 находим моль железа деля 53.2 на его молярную массу → 53.2/56=0.95 моль железа пишем реакцию окисления хлором 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 получаем моль хлора деля его литры на газовую постоянную → 2.24/22.4=0.1 моль хлор у нас в убытке поэтому в ракции считаем по молям хлора. по реакции из 0.1 моль хлора получается 0.1 умнож на два разделить на три моль FeCl3, что примерно равно 0.07 моль умнож это на молярную FeCl3 получим 0.07•162.5= 11.375 г это наши 100% но выход реакции 98% то есть получилось 98% от 11.375. считаем 11.375 - 100% икс - 98% икс равен (11.375•98)/100=11.1475 г твой ответ