Первый бегун пробежал нормативное расстояние расстояние со скоростью 8м/с за 2,5 с ?? второй пробежал этот же нармотив за 10 секунд. Определите скорость второго бекона
Физика
Первый бегун пробежал нормативное расстояние расстояние со скоростью 8м/с за 2,5 с ?? второй пробежал этот же нармотив за 10 секунд. Определите скорость второго бекона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=8*2,5=20m u=20/10=2m/c. Ответ: 2м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
Одна сторона треугольника на 27 см больше второй и в 2 раза больше третий . найдите стороны треугольника ,если его периметр равен 163