Первый бегун пробежал нормативное расстояние расстояние со скоростью 8м/с за 2,5 с ?? второй пробежал этот же нармотив за 10 секунд. Определите скорость второго бекона

Физика

Первый бегун пробежал нормативное расстояние расстояние со скоростью 8м/с за 2,5 с ?? второй пробежал этот же нармотив за 10 секунд. Определите скорость второго бекона

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