Первый бегун пробежал нормативное расстояние расстояние со скоростью 8м/с за 2,5 с ?? второй пробежал этот же нармотив за 10 секунд. Определите скорость второго бекона

Физика
Первый бегун пробежал нормативное расстояние расстояние со скоростью 8м/с за 2,5 с ?? второй пробежал этот же нармотив за 10 секунд. Определите скорость второго бекона
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=8*2,5=20m u=20/10=2m/c. Ответ: 2м/с
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