Одна сторона треугольника на 27 см больше второй и в 2 раза больше третий . Найдите стороны треугольника ,если его периметр равен 163 см
Геометрия
Одна сторона треугольника на 27 см больше второй и в 2 раза больше третий . Найдите стороны треугольника ,если его периметр равен 163 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третью сторонутреугольника принимаем за а, тогда первая сторона - ах2=2а вторая сторона - на 27 см меньше первой - 2а-27 Периметр =а+2а+2а-27=163 см 5а - 27=163(см) 5а=163+27=190 (см) а= 190:5=38 (см) Подставляет полученные данные: третья сторона - 38 см Первая сторона - 38х2=76 (см) Вторая сторона - 76-27=49 (см) Проверка: 38=76=49=163 (см)
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