Одна сторона треугольника на 27 см больше второй и в 2 раза больше третий . Найдите стороны треугольника ,если его периметр равен 163 см

Геометрия

Одна сторона треугольника на 27 см больше второй и в 2 раза больше третий . Найдите стороны треугольника ,если его периметр равен 163 см

Автор: Гость