Самолёт развивает скорость 540 км/ч.Какое расстояние пролетит этот самолёт за 0,5 ча??а?

Физика
Самолёт развивает скорость 540 км/ч.Какое расстояние пролетит этот самолёт за 0,5 ча??а?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=v*t d=540км/ч*0,5ч d=270 км За 0,5 часа этот самолёт пролетит 270 км
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