Первый номер. Помогите пожалуйста!
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Первый номер. Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Текст- это последовательность предложений, связанных по смыслу. Тема- это то, о чём текст. Идея- это то, что хотел передать автор.
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