Помогите с историей!!! Какой характер носила политика Фараона с заваёванными стр??нами?? Пожалуйста)))

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Во второй половине XVI в. до н. э. Египет стал проявлять открыто экспансионную политику по отношению к соседям. При фараоне Аменхотепе I и его сыне Тутмосе I египтяне окончательно завоевали Северную Нубию, была заметно уменьшена власть знати в номах. В этот период Новое Царство значительно расширило внешние границы, египетская армия даже доходила до реки Евфрат, Известно 17 военных походов Тутмоса III. В ходе своего правления он полностью захватил Палестину и Сирию, проявляя феноменальные упорство и целеустремлённость: египетская армия несколько раз пыталась взять крепость Кадеш, и это удалось ей только в шестой раз! Тутмос III был, пожалуй, первым правителем в мире, проводившим планомерную политику захвата земель. При этом он никогда не распылял силы, наносил концентрированные удары по стратегически важным пунктам, необходимым для успеха кампании. Каждый свой успех он закреплял строительством крепостей, проводя повторные походы в области, где его власть не устанавливалась полностью. В этот период Древний Египет достиг вершины своего могущества. Во второй половине X века Египет переживал период некоторого подъёма. Это было при основателе XXII династии Шешонке I. Он был потомком ливийцев, переселившихся в Египет и служивших фараонам на протяжении 15 поколений. Став фараоном, Шешонк подчинил себе весь Египет и, после смерти царя Соломона, завоевал Иудею.