Антоним к слову полный

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Антоним к слову полный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пустой худой ..............................
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