Ребят спасите. на упаковке некоторого товара указаны его стоимость и масса. сколь??о стоит 1кг этого товара, если 1,5 кг стоят 54 руб. а если 0,4кг стоят 25руб. заранее спасибо
Математика
Ребят спасите. на упаковке некоторого товара указаны его стоимость и масса. сколь??о стоит 1кг этого товара, если 1,5 кг стоят 54 руб. а если 0,4кг стоят 25руб. заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54÷3×2=36 25÷4×10=62,5
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