Ребят спасите. на упаковке некоторого товара указаны его стоимость и масса. сколь??о стоит 1кг этого товара, если 1,5 кг стоят 54 руб. а если 0,4кг стоят 25руб. заранее спасибо

Математика

Ребят спасите. на упаковке некоторого товара указаны его стоимость и масса. сколь??о стоит 1кг этого товара, если 1,5 кг стоят 54 руб. а если 0,4кг стоят 25руб. заранее спасибо

Автор: Гость