Можно ли употреблять продукты, удалив с их поверхности плесень? (Например, сняв с поверхности варенья зеленый налет)? Почему?
Биология
Можно ли употреблять продукты, удалив с их поверхности плесень? (Например, сняв с поверхности варенья зеленый налет)? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно, так как плесень образуется только с верху, так как воздух только на вверх
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