Сравните числа. 6,(3) и 19/3(дробь)
Алгебра
Сравните числа. 6,(3) и 19/3(дробь)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,3<19/3 19/3=6 1/3 6,3<6 1/3
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