Мы изменили своё окружение так радикально, что теперь мы должны изменить себя, чтобы жить в этом новом окружении. Написать мини-сочинение

Гость: Гость:

Люди постоянно пытаются усовершенствовать свое окружение, то бишь общество, в котором они живут. Исходя из истоков образования общества, мы довольно далеко продвинулись, модернизировались. Теперь у нас наказуемы убийства, воровство, насильственные прелюбодействия и остальные пороки общества. Мы создаем себе идеальные условия, но достаточно ли бы изменили себя, чтобы жить в них? Мы запрещаем себе различные деяния, но мы не воспитываем себя. " Мир не станет лучше, если соберутся все хорошие и убьют всех плохих". Можно пересажать всех убийц, но от этого они не лишатся желания убивать. Наша главная проблема в том, что человек от природы своей животное и ему свойственны все повадки зверя. И теперь чтобы жить в том окружении, что мы создали, нужно воспитывать себя, развивать нравственные качества.