В коробке 64 карандаша.Найти какое количество информации придется на то что бы выт??щить зеленый карандаш.

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поскольку карандашей 64, то это количество равновероятностных событий N=64. С количеством информации, полученным от свершения одного события, N связано формулой N=2^i, подставим сюда N и вычислим i64=2^i, 2^6=2^i, i=6 бит