Какое хвойное дерево осенью теряет иголки? Какой лес шумит, а какой шелестит? Из древесины какого дерева делают карандаш? Что за дерево такое: никто ее не пугает, а она вся дрожит? Какое дерево боятся насекомые?

Окружающий мир

Какое хвойное дерево осенью теряет иголки? Какой лес шумит, а какой шелестит? Из древесины какого дерева делают карандаш? Что за дерево такое: никто ее не пугает, а она вся дрожит? Какое дерево боятся насекомые?

Автор: Гость