Какое хвойное дерево осенью теряет иголки? Какой лес шумит, а какой шелестит? Из древесины какого дерева делают карандаш? Что за дерево такое: никто ее не пугает, а она вся дрожит? Какое дерево боятся насекомые?
Окружающий мир
Какое хвойное дерево осенью теряет иголки? Какой лес шумит, а какой шелестит? Из древесины какого дерева делают карандаш? Что за дерево такое: никто ее не пугает, а она вся дрожит? Какое дерево боятся насекомые?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)лиственница 2)Зависит от направления ветра и видов деревьев.Например лиственные будут шелестеть,а хвойные шуметь 3)Оболочка для карандашей Древесина,для изготовления оболочки карандашей должна обладать свойствами:быть прочной,лёгкой,не ломаться и не крошиться в процессе изготовления карандашей. 4)осина 5)черёмуха.
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