В параллелограмме ABCD диагонали пересекаются в точке E.найдите диагонали параллел??грамма,если AE=3дм,BE=5дм
Математика
В параллелограмме ABCD диагонали пересекаются в точке E.найдите диагонали параллел??грамма,если AE=3дм,BE=5дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагонали при в точке пересечения делятся пополам. АС=6дм, BD=10дм.
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