Найдите область определения функции: y=3/√x
Алгебра
Найдите область определения функции: y=3/√x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Область определения функции - все допустимые значения х; так как тут дробь то х не=0 и еще корень, значит х>=0; но х не=0; значит D(y)=(0;+беск)
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