10 правил личной жизни
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10 правил личной жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ни когда не рассказывать друзьям о своей личной жизни. 2.Друга познаешь в беде. Сперва нужно испытать друга а потом ему нужно доверять. 3. Поставить для себя цель. 4. Ни слушать ни кого остоваться всегда собой. 5. Не надо стараться всем одновременно понравиться всем не угадишь. 6. Быть взаимной, но это не озночает быть плохим. 7. Уметь отказывать людям.
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