Первый пешеход двигался со скоростью 6 километров час другой 4 километров в час На сколько километров больше прошел за 3 часа первый пешеход чем второй?

Математика

Первый пешеход двигался со скоростью 6 километров час другой 4 километров в час На сколько километров больше прошел за 3 часа первый пешеход чем второй?

Автор: Гость