Первый пешеход двигался со скоростью 6 километров час другой 4 километров в час На сколько километров больше прошел за 3 часа первый пешеход чем второй?

Математика
Первый пешеход двигался со скоростью 6 километров час другой 4 километров в час На сколько километров больше прошел за 3 часа первый пешеход чем второй?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6км/ч ×3часа=18км 4км/ч×3часа=12км 18км-12км=на 6км
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