Помогите пожалуйста какие подчеркнуть мне слова прилогательные женского рода

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Помогите пожалуйста какие подчеркнуть мне слова прилогательные женского рода
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
холодная зима-холодная подчеркни. Быстро зазеленела молодая травка-молодая подчеркни.Наступила тёплая весна-тёплая подчеркни

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