Первый цех производит 15 деталей в час. Второй производит за 8-часов рабочий день на 10 деталей меньше, чем первый. третий цех производит в день в 2-раза меньше деталей, чем первый и второй цеха в месте. сколько нужно машин, чт...
Математика
Первый цех производит 15 деталей в час. Второй производит за 8-часов рабочий день на 10 деталей меньше, чем первый. третий цех производит в день в 2-раза меньше деталей, чем первый и второй цеха в месте. сколько нужно машин, что бы вывести все детали, произведенные в трех цехах за 8-часовой рабочий день, если на одной машине можно вывести 25 деталей.
Ответ(ы):
Гость:
1- 120 за 8 часов (15*8) 2 - 110 за 8 часов (120-10) 3- 115 за 8 часов (120+110)/2 (115+110+120) деталей/25 деталей в 1 машине=13.8 (нужно 14 машин)
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