Первый цех производит 15 деталей в час. Второй производит за 8-часов рабочий день на 10 деталей меньше, чем первый. третий цех производит в день в 2-раза меньше деталей, чем первый и второй цеха в месте. сколько нужно машин, чт...

Математика

Первый цех производит 15 деталей в час. Второй производит за 8-часов рабочий день на 10 деталей меньше, чем первый. третий цех производит в день в 2-раза меньше деталей, чем первый и второй цеха в месте. сколько нужно машин, что бы вывести все детали, произведенные в трех цехах за 8-часовой рабочий день, если на одной машине можно вывести 25 деталей.

Автор: Гость